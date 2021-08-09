Слуцкий считает, что притесняющим русскоговорящих в Киргизии нечего делать в РФ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Лица, нарушающие права русскоязычных жителей Киргизии, должны лишиться права въезда в РФ. Такое мнение в понедельник выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Подобным маргиналам нечего делать в нашей стране, они и у нас на родине могут творить различные бесчинства", - сказал он журналистам.

Слуцкий подчеркнул, что "ситуация с нападением в Киргизии на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке - вопиюща и недопустима". "Мы рассчитываем на адекватную реакцию киргизских властей и привлечение к ответственности виновных", - заметил глава комитета.

"Надеемся, что подобное не повторится, особенно с учетом того, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны. Ну, а с российской стороны предупредительные меры будут далеко не лишними", - заключил Слуцкий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что депутаты предлагают рассмотреть введение запрета на въезд в Россию за нападения на русскоговорящих жителей [бывших союзных республик]. Спикер добавил, что на Совете Думы в понедельник решено подготовить обращение на имя председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии с просьбой взять на личный контроль ситуацию с нападением на русскоговорящую продавщицу.