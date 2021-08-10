Семь партий в Приморье подали документы на регистрацию кандидатов в депутаты заксобрания

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Семь политических партий подали документы для регистрации списков кандидатов на выборы в Законодательное собрание Приморского края. Об этом сообщила ТАСС во вторник секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

"Закончился прием документов на регистрацию списков кандидатов в Законодательное собрание края. Восемь партий выдвинули списки, из них семь представили документы на регистрацию, все кроме "Гражданской инициативы", - сказала Камаева.

Он добавила, что регистрация списков кандидатов закончится 18 августа, поскольку на принятие решения о регистрации списка комиссии дается 10 дней.

К концу срока подачи списков кандидатов в избирательную комиссию свои списки подали восемь политических партий: пять фракционных - "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", а также три нефракционных партии - "Гражданская инициатива", "Родина" и "Новые люди".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.