Горизбирком Петербурга отменил решение об отказе зампреду "Яблока" в регистрации на выборы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Жалоба заместителя председателя политической партии "Яблоко" Бориса Вишневского на отказ территориального избиркома (ТИК) в регистрации его кандидатуры на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по одномандатному округу № 2 удовлетворена Санкт-Петербургской избирательной комиссией.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия единогласно отменила как незаконное решение ТИК № 30 об отказе регистрировать меня кандидатом в заксобрание по одномандатному округу № 2 в Центральном районе. Моя жалоба удовлетворена. ТИК обязан в течение пяти дней рассмотреть вопрос о моей регистрации", - сообщил Вишневский в своем Telegram-канале после заседания горизбиркома, на котором он присутствовал.

4 августа Территориальная избирательная комиссия № 30 Санкт-Петербурга отказала Вишневскому в регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания седьмого созыва по одномандатному округу № 2. В пресс-службе партии отмечали, что обоснованием для отказа стало предоставление неверно оформленных документов о решении съезда о выдвижении Вишневского, а также о согласовании его кандидатуры с федеральным политкомитетом партии. 6 августа Вишневский подал в горизбирком жалобу на отказ в регистрации.

Вишневский также является кандидатом на выборах в заксобрание по региональному списку партии "Яблоко". Этот список был зарегистрирован Санкт-Петербургской избирательной комиссией 30 июля. Кроме того, он является кандидатом на выборах в Государственную думу по одномандатному избирательному округу № 216. Пакет документов для выдвижения был зарегистрирован 2 августа.

В 2011 году Вишневский избирался депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, в 2016 году - депутатом заксобрания шестого созыва. В настоящее время он является руководителем фракции партии в городском парламенте. Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, а также выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города назначены на 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.