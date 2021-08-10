ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Новых людей" для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Новые люди" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Новые люди", в количестве 211 человек", - сказала член ЦИК Эльмира Хаймурзина.

После проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах было установлено, что у руководителя исполкома партии Александра Даванкова есть второе гражданство (Греция). На этом основании он был исключен из партийного списка.

Центризбирком на заседании 15 июля заверил федеральный избирательный список кандидатов "Новых людей". В общефедеральную часть списка вошли лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Список партии разбит на 37 региональных групп. Кроме того, в тот же день ЦИК заверил список кандидатов от партии по 195 одномандатным округам.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.