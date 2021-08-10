ЦИК исключил четырех кандидатов "Зеленых" и "Коммунистов России" из списков на выборы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник принял постановления об исключении четырех кандидатов от партий "Зеленые" и "Коммунисты России" из федеральных списков для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Сергей Минделевич исключен из списка "Зеленых" на основании протокола заседания президиума центрального совета партии в связи со смертью кандидата. В свою очередь Беслан Амхадов, Султан Амхадов и Анна Сиргия исключены из списка "Коммунистов России" на основании постановления десятого этапа съезда партии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.