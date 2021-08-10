Президент Израиля и посол РФ обсудили двусторонние отношения

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 августа. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог обсудил в ходе встречи во вторник с послом РФ в еврейском государстве Анатолием Викторовым ситуацию в регионе, палестино-израильское урегулирование, двусторонние отношения и международную повестку. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Тель-Авиве.

"10 августа посол России Анатолий Викторов был принят президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом в его резиденции в Иерусалиме. В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому спектру тем двусторонней, региональной и международной повестки дня. Отдельное внимание [было] уделено оценке текущей ситуации в регионе Ближнего Востока, включая проблематику палестино-израильского урегулирования", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что на переговорах был "подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие российско-израильских многоплановых связей, в том числе в свете отмечаемого в 2021 году тридцатилетия возобновления полноформатных дипломатических отношений между странами" и "подчеркнута важность продолжения скоординированной работы России и Израиля по противодействию попыткам пересмотра предпосылок, хода и итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста".

В посольстве сообщили, что стороны также обсудили "вопросы совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции".