Директора "Ингушнефти" и главу КС Ингушетии зарегистрировали кандидатами на выборы в Думу

МАГАС, 10 августа. /ТАСС/. Избирком Ингушетии зарегистрировал кандидатами на выборы в Госдуму восьмого созыва в регионе представителей от четырех партий: "Единая Россия", "Яблоко", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Коммунисты России", сообщили в пресс-службе избиркома. Среди них - руководитель "Ингушнефти" Муслим Татриев и председатель Конституционного суда региона Аюп Гагиев, которые представят на выборах "Единую Россию" и "Яблоко" соответственно.

"Зарегистрированы четыре кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания восьмого созыва: Аюп Гагиев от партии "Яблоко", Абдулмажит Мартазанов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Хамзат Кодзоев - от "Коммунистов России" и Муслим Татриев - от "Единой России", - говорится в сообщении.

Татриев возглавил "Ингушнефть" в начале 2020 года, Гагиев занимает пост председателя Конституционного суда Ингушетии с декабря 2009 года.

Как сообщается, всего в избирком были сданы документы на регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы восьми кандидатов, а документы на регистрацию списков кандидатов на выборах депутатов Народного собрания республики седьмого созыва сдали семь избирательных объединений.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.