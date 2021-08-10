На избирательных участках в районах Удмуртии впервые установят видеорегистраторы

ИЖЕВСК, 10 августа. /ТАСС/. Видеорегистраторы впервые появятся на избирательных участках в районах Удмуртской Республики на предстоящих выборах осенью. Об этом во вторник сообщил ТАСС секретарь регионального Центризбиркома Олег Пырегов.

"На 485 избирательных участках будут установлены видеокамеры, на остальных участках - всего 671 - будут установлены видеорегистраторы. В первый раз они использовались на выборах в Ижевске, а сейчас впервые стоит задача, чтобы установить их на участках по всей республике", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что видеокамеры будут транслировать работу избирательных участков в режиме онлайн на специальные платформы, а видеорегистраторы будут вести запись хода голосования с тем, чтобы если возникли какие-то спорные моменты, ее можно было "открутить и посмотреть".

"По камерам видеонаблюдения "Ростелеком" планирует начать работы на этой неделе, работы планируется вести в течение всего августа, плюсом пойдет установка видеорегистраторов, сейчас у нас есть 125, всего потребуется еще более 500", - сказал Пырегов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.