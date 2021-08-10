Кандидатуру зампреда "Яблока" зарегистрировали на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Кандидатуру заместителя председателя политической партии "Яблоко" Бориса Вишневского зарегистрировали в качестве кандидата на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга после его жалобы на отказ в регистрации. Об этом во вторник сообщил Вишневский в своем Telegram-канале.

"ТИК-30 после отмены первого отказа горизбиркомом все же зарегистрировал меня кандидатом в ЗАКС по округу №2 Центрального района. 11 за и один воздержался. Спасибо всем, кто помогал и поддерживал. Будем бороться за победу - и "Яблока", и мою в округе", - написал Вишневский.

4 августа Территориальная избирательная комиссия (ТИК) №30 Санкт-Петербурга отказала Вишневскому в регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания седьмого созыва по одномандатному округу №2. В пресс-службе партии отмечали, что обоснованием для отказа стало предоставление неверно оформленных документов о решении съезда о выдвижении Вишневского, а также о согласовании его кандидатуры с федеральным политкомитетом партии. 6 августа Вишневский подал в горизбирком жалобу на отказ в регистрации. Эта жалоба была удовлетворена.

Вишневский также является кандидатом на выборах в заксобрание по региональному списку партии "Яблоко". Этот список был зарегистрирован Санкт-Петербургской избирательной комиссией 30 июля. Кроме того, он является кандидатом на выборах в Государственную думу по одномандатному избирательному округу №216. Пакет документов для выдвижения был зарегистрирован 2 августа.

В 2011 году Вишневский избирался депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, в 2016 году - депутатом заксобрания шестого созыва. В настоящее время он является руководителем фракции партии в городском парламенте. Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, а также выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города назначены на 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.