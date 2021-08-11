Джабаров: Запад может использовать непризнание выборов для организации протестных акций

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Рабочая группа по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период выборов в Госдуму не исключает того, что Запад может использовать непризнание итогов голосования для организации протестных акций в России. Об этом заявил в среду руководитель рабочей группы Владимир Джабаров.

"Есть основания полагать, что Запад может использовать непризнание итогов выборов в Госдуму, чтобы подтолкнуть своих ставленников к организации противоправных протестных и различных провокаций", - сказал сенатор на пресс-конференции в ТАСС.

Он добавил, что в последнее время действующие в интересах Запада политические радикалы пытаются в обход российского законодательства наладить каналы финансирования своих проектов из-за рубежа и все чаще говорят о возможных акциях после завершения выборов в Госдуму. "Рабочая группа продолжит ежедневный мониторинг попыток вмешательства во внутренние дела РФ во время подготовки и проведения выборов в Госдуму", - подчеркнул Джабаров.

Он также отметил, что рабочая группа обращает внимание на возрастающую интенсивность осуществляемых из-за рубежа попыток повлиять на ход всей избирательной кампании в России. "Мы фиксируем многочисленные случаи поддержки отдельных кандидатов, распространение недобросовестной политической рекламы в соцсетях и тиражирование недостоверной информации о выборах различными структурами с территории сопредельных государств. Вызывают вопросы источники финансирования этих дорогостоящих акций, осуществляемых в том числе и находящимися за рубежом гражданами России", - сказал руководитель рабочей группы.

Парламентарий сослался на информацию открытых источников, подтверждающуюся данными из закрытых материалов. Он отметил, что значительная часть этих средств поступает со стороны иностранных государств. "На лицо финансирование зарубежными правительственными структурами действий, нарушающих законодательство РФ", - сказал Джабаров, добавив, что рабочая группа прорабатывает "механизм вскрытия таких каналов финансирования".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.