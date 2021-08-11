Избирком зарегистрировал список "Родины" на выборах в Заксобрание Красноярского края

ТАСС, 11 августа. Избирательная комиссия Красноярского края зарегистрировала список партии "Родина" на выборах в региональное Законодательное собрание. Об этом говорится в сообщении краевого избиркома.

"11 августа на 212-м заседании избирательная комиссия края зарегистрировала краевой список кандидатов в депутаты Законодательного собрания края четвертого созыва, выдвинутый избирательным объединением "Региональное отделение всероссийской политической партии "Родина" в Красноярском крае, в количестве 87 человек", - говорится в сообщении.

Во главе предвыборного списка врач Игорь Микитин, генеральный директор ООО "СЦМ" Александр Южанников и помощник депутата краевого парламента Александр Шатилов.

Помимо "Родины", зарегистрировали списки ЛДПР, КПРФ, "Коммунистов России", партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Зеленых" и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Также заверили, но пока не зарегистрировали списки "Единой России", "Зеленой альтернативы" и "Новых людей". Также ранее избирком заверил списки Демократической партии России, но красноярский краевой суд отменил это решение.

Законодательное собрание Красноярского края избирается сроком на пять лет. В состав регионального парламента входят 52 человека, из них 26 избираются по партийным спискам, 22 - по одномандатным округам, еще четырех депутатов избирают по двум двухмандатным округам, сформированным в Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах. Нынешний состав краевого парламента избрали 18 сентября 2016 года. По партийным спискам "Единая Россия" получила 38,54% голосов, ЛДПР - 20,24%, КПРФ - 14,67%, "Патриоты России"- 6,5%, "Справедливая Россия" - 5,44%.