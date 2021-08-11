В СВР не комментируют задержание британца по подозрению в работе на спецслужбу России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России не комментирует информацию по ситуации с задержанием в Потсдаме на востоке Германии британского подданного за якобы имевшее место сотрудничество с российской спецслужбой.

"Не комментируем", - сообщили в среду ТАСС в пресс-бюро СВР.

По версии немецкой Генпрокуратуры, работник посольства Великобритании в Берлине по крайней мере один раз передал "представителю российской спецслужбы" полученные в рамках своей профессиональной деятельности данные. Утверждается, что в обмен он получил наличные. Его задержали во вторник в Потсдаме.