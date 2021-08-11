В Чечне зарегистрировали кандидатов на должность главы региона еще от двух партий

ГРОЗНЫЙ, 11 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Чечни зарегистрировала еще двух кандидатов на должность главы региона от партий КПРФ и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Об этом сообщается на официальной странице комиссии в Instagram в среду.

Ранее удостоверение кандидата получил действующий глава республики Рамзан Кадыров, который выдвинулся от регионального отделения политической партии "Единая Россия".

"Зарегистрированы кандидаты на должность главы Чеченской Республики: Накаев Халид Магамедович, выдвинутый Чеченским республиканским отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", Хаджимурадов Иса Нажадиевич, выдвинутый отделением партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кандидатам вручены удостоверения установленного образца", - говорится в сообщении.

Хаджимурадов с марта 2020 года занимал должность мэра Грозного. В марте текущего года глава Чечни Рамзан Кадыров назначил его заместителем руководителя администрации главы и правительства региона. До прихода в мэрию Хаджимурадов возглавлял департамент внешних связей Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Также Хаджимурадов был депутатом парламента и имеет опыт работы на разных должностях в администрации главы и правительства республики.

Накаев с января 2012 по сентябрь 2016 года занимал должность первого заместителя главы администрации Сунженского района Чечни. 18 сентября 2016 года его избрали депутатом парламента Чеченской Республики IV созыва. В 2017 году его избрали первым секретарем чеченского отделения КПРФ.

Прямые выборы главы Чечни и нового состава регионального парламента назначили на единый день голосования 19 сентября 2021 года.