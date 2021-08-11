Россия решительно осудила действия США в отношении спецпосланника Венесуэлы Сааба

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Москва осуждает действия Вашингтона в отношении спецпосланника Венесуэлы Алекса Сааба, нет никаких сомнений, что в них есть политизированная подоплека. Об этом говорится в комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина о неправомерных действиях США по экстрадиции Сааба.

"Хотели бы обратить внимание на вопиющую ситуацию вокруг венесуэльского спецпосланника Алекса Сааба, который в июне 2020 года, несмотря на наличие у него дипломатического паспорта, был задержан по запросу на экстрадицию в США в ходе технической посадки его самолета в Кабо-Верде. Практика захвата в третьих странах по сфабрикованным обвинениям американских правоохранительных органов граждан других государств, в том числе Российской Федерации, стала печально известной "визитной карточкой" США. Теперь в Вашингтоне, судя по всему, решили "выйти на новый уровень", создав пагубный прецедент экстрадиции уполномоченного лица, обладающего дипломатическим статусом, - говорится в комментарии. - Решительно осуждаем указанные действия, политизированная подоплека которых не вызывает никаких сомнений".

Дипломат указал на неприемлемость попыток экстерриториального применения законодательства США, "в том числе для сведения политических счетов с "неугодными" правительствами через репрессии против их официальных представителей". "При этом игнорируется гуманитарный характер деятельности Алекса Сааба, выполнявшего миссию в целях получения помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это в очередной раз высвечивает двойные стандарты Вашингтона, который неустанно критикует правительство Николас Мадуро за "страдания венесуэльского народа", - добавил Лахонин.

"Убеждены, что стремление американских властей добиться выдачи дипломата третьей страны может самым негативным образом отразиться на международных отношениях и чревато "эффектом бумеранга" для любой страны, включая самих США, а также других государств, вовлеченных в опасные игры с международным правом", - указано в комментарии.

Сааб был арестован 12 июня минувшего года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Они действовали на основании международного ордера на арест, выданного США. Сааб был задержан во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран. Правительство Венесуэлы заявило протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.