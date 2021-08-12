Посольство РФ предложило Госдепу обратить внимание на ситуацию с правами человека в США

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Посольство России в Вашингтоне предложило Госдепартаменту обратить внимание на ситуацию с правами человека в самих США вместо критики Москвы и ознакомиться с соответствующим докладом МИД РФ.

"Официальный представитель Госдепартамента [США Нед Прайс] продолжает критиковать Россию за якобы имеющие место нарушения прав человека. Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны", - говорится в опубликованном в среду заявлении российских дипломатов в Twitter дипмиссии.

"Вот некоторые ориентиры", - добавило российское посольство, прикрепив ссылку на сайт МИД РФ, где размещен доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах", в котором упоминаются в том числе и США.

В среду Прайс на регулярном брифинге для журналистов заявил о том, что власти США внимательно следят за событиями, касающимися предъявления новых обвинений Алексею Навальному. По версии представителя внешнеполитического ведомства США, "во многом это продолжение очень тревожных тенденций".

Ранее в МИД РФ заявляли, что безапелляционные требования ряда стран к России, а также кампания вокруг ситуации с Навальным в СМИ направлены исключительно на дестабилизацию политической обстановки в стране.