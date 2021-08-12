ЦИК разъяснил порядок назначения общественных наблюдателей на выборах в Госдуму

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг утвердил постановление о разъяснении порядка назначения наблюдателей от Общественной палаты (ОП) РФ и региональных общественных палат на предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Согласно документу, ОП РФ и региональные палаты "вправе назначить в каждую участковую избирательную комиссию из расчета до двух наблюдателей на каждый день голосования (в общей сложности каждая - до шести наблюдателей на три дня голосования 17-19 сентября)". Отмечается, что общественные палаты могут назначить наблюдателей на выборы депутатов Госдумы, а также органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, если это предусмотрено региональным законодательством.

Наблюдателями от субъектов общественного контроля могут быть назначены "представители общественных объединений, профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, иных некоммерческих организаций, а также общественных палат и советов муниципальных образований и иных объединений граждан РФ".

"При проведении выборов депутатов Госдумы восьмого созыва наблюдателем может быть назначен любой гражданин РФ, обладающий активным избирательным право на указанных выборах, независимо от его места жительства", - говорится в документе.

При этом наблюдателями на выборах не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов РФ, главы местных администраций, их подчиненные, судьи, прокуроры и члены комиссий с правом решающего голоса.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.