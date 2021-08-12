ЦИК утвердил порядок жеребьевки по определению мест партий в бюллетене на выборах в Думу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг утвердил порядок проведения жеребьевки по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы, она пройдет 16 августа.

"Жеребьевка мест в бюллетене пройдет в ЦИК в понедельник, в 12:00 мск", - сказала секретарь ЦИК Наталья Бударина. Она добавила, что результаты жеребьевки будет оглашать председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Сначала на столе в атриуме ЦИК представителей партий будет ждать преджеребьевка: они будут выбирать конверт, в котором лежит номер очередности подхода к лототрону. После этого в зависимости от того, какой номер представители партий вытащили для подхода к лототрону, они будут подходить к нему, вытаскивать шарик, раскручивать его и показывать выбранный порядковый номер. Номер сразу отобразится на экране, после чего в режиме онлайн будет формироваться избирательный бюллетень.

ЦИК также принял решение в 12:00 мск 17 августа провести жеребьевку для распределения теле- и радиоэфира между партиями. В свою очередь в 13:00 мск 18 августа пройдет жеребьевка для распределения бесплатных печатных площадей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.