Лавров: РФ не ставит перед собой задачу понравиться тем, кто может помочь экономически

СУДАК /Республика Крым/, 12 августа. /ТАСС/. Россия не может ставить перед собой задачу понравиться тем, кто помог бы ей в экономическом плане в обмен на отказ от национальных интересов. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками арт-кластера "Таврида".

По его словам, представители некоторых оппозиционных сил пытаются доказать, что России после распада СССР следовало бы пойти по пути Японии и Германии после Второй мировой войны. "То есть отдаться во власть победителя, беспрекословно следовать советам победителей в холодной войне. Тогда это бы обеспечило такое же экономическое чудо, как оно состоялось в Японии и Германии, - сказал министр. - Я надеюсь, здесь нет нужды объяснять, насколько неприемлем сам этот подход. Мы не можем ставить превыше всего задачу понравиться тем, кто может нам действительно помочь экономически".

"Никто нигде не говорил, что мы должны добиваться развития нашей страны ценой собственного национального унижения, - подчеркнул Лавров. - Достоинством нашего народа является многонациональная культура России, в этом ее сила. То, что в нашей жизни на практике обеспечивается понятие "единство в многообразии", обеспечивается гораздо богаче, чем на долларовой купюре, это тоже важнейшее наше завоевание".