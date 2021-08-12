Лавров: РФ открыта к сотрудничеству, но теперь готова к ненадежности западных партнеров

СУДАК /Республика Крым/, 12 августа. /ТАСС/. Москва после событий 2014 года на Украине остается открытой к сотрудничеству, но готова к тому, что западные партнеры в любой момент могут просто "соскочить" в общих делах. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками арт-кластера "Таврида".

Он отметил, что санкции Запада научили Россию рассчитывать только на свои силы. "Вот эти события после Украины с санкциями и всем прочим нас научили, что в своем развитии мы должны полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для любых партнеров, но памятуя при этом, что они - западные [партнеры] я имею в виду - ненадежны и в любой момент могут просто соскочить, говоря по-русски", - сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что Россия в ответ на санкции Запада предприняла контрмеры, которые укрепили ее самостоятельность и придали импульс развитию в ряде областей. Например, эта ситуация позволила стране наладить свое сельское хозяйство, которое, по словам министра, "будет развиваться по-прежнему очень быстрыми темпами" с понижением цен на продукты. "Мы также смогли наладить в промышленности, в военно-промышленном комплексе такие процессы, которые сделали нас уже независимыми. Ни от украинских промышленных предприятий, которые долгое время сотрудничали со своими российскими партнерами и все получили выгоду, ни, что самое главное, от западных партнеров, которые имели определенную монополию в сфере высоких технологий. Сейчас они нас стимулировали все те пробелы, которые у нас еще оставались, заполнять", - пояснил он.

"Подчеркну, что речь не идет о том, чтобы впадать в автаркию, самоизоляцию, в конфронтацию. Мы по-прежнему со всеми готовы сотрудничать и в освоении наших транспортных коридоров, которые сейчас активно будут развиваться и укрепляться, и в разработке любых программ - научных, научно-технических - и в сфере энергетики и так далее. Но мы будем это делать, прекрасно осознавая, теперь уже с учетом прошлого опыта, что, если вдруг на очередном этапе кто-то из партнеров опять решит нас за что-нибудь наказать, мы не понесем никакого урона от прекращения соответствующего проекта и будем полагаться на собственные силы", - заключил Лавров.