Лавров не видит ничего плохого в ассоциации России с балалайками, медведями и водкой

СУДАК /Республика Крым/, 12 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что нет ничего плохого в том, что Россия ассоциируется в мире с балалайками, медведями и водкой, так как эти символы вызывают позитивные эмоции у людей.

"Слава Богу, что у нас такие символы. Не мы их придумывали, от жизни все это идет, - сказал он на встрече с участниками арт-кластера "Таврида", отвечая на вопрос о том, как изменить отношение к традиционным элементам русский культуры в мире.

"Просто воспринимают нас как страну балалайки, медведей, водки. Это, во-первых, признак веселья и доброго отношения к жизни. А медведи - признак нашего бережного отношения к природе", - подчеркнул глава МИД РФ.

По словам министра, гораздо лучше, чтобы ассоциации с Россией вызывали позитивные эмоции и улыбки, а не то, что вызывает у многих людей такой символ США, как индейцы. "Их судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи вот гуляют у нас по всей стране", - отметил Лавров.