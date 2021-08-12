МИД России прокомментировал информацию о "языковых патрулях" в Казахстане

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россия полностью поддерживает позицию Казахстана о готовности пресекать любые случаи проявления национализма в связи с информацией СМИ о так называемых языковых патрулях в республике. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Николая Лахонина.

"Действия лиц, стоящих за информационным вбросом о так называемых языковых патрулях, не останутся без реакции казахстанских властей и правоохранительных органов. На это указывает заявление первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан Даурена Абаева. Отмечаем его слова о готовности властей жестко пресекать проявления "пещерного национализма". Мы полностью поддерживаем указанную позицию", - указал он.

"Подчеркнем, что уровень наших отношений с Республикой Казахстан позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры. Для этого задействуются имеющиеся прямые каналы связи - по линии дипломатов, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Не стал исключением и этот эпизод", - обратил внимание Лахонин.

В комментарии отмечается, что в МИД РФ в курсе любой появляющейся в интернете информации такого рода. "Понятно, что эмоциональная реакция на нее не заставляет себя ждать. Она объясняется прежде всего особым вниманием наших граждан, политологов и депутатов к положению российских соотечественников за рубежом", - говорится в комментарии.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что тенденциозно настроенные лица организовали проверку использования казахского языка на некоторых объектах торговли в республике и по ее итогам выложили информацию на одном из каналов в YouTube. В опубликованных видеороликах они оскорбляют представителей некоренных национальностей республики.