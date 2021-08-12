Лавров указал главе МИД Японии на неприемлемость заявлений о поездке Мишустина на Курилы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в состоявшемся накануне телефонном разговоре с японским коллегой Тосимицу Мотэги указал на неприемлемость заявлений Токио о поездке премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Николая Лахонина.

"Что касается беседы Сергея Лаврова с его японским коллегой, то на все поставленные вопросы японской стороне были даны соответствующие исчерпывающие ответы. В частности, относительно реакции Токио на поездку председателя правительства России Михаила Мишустина в Сахалинскую область Сергей Лавров прямо указал на неприемлемость подобных заявлений. При этом подтвердил намерение российской стороны продолжать работу по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах в соответствии с поручениями лидеров двух стран", - приводятся слова Лахонина в четверг на сайте МИД РФ.

Лахонин подчеркнул, что в соответствии с принятой в МИД РФ практикой в пресс-релизах обозначаются наиболее важные, ключевые аспекты состоявшегося разговора Лаврова с Мотэги. "Подробного изложения всех деталей разговора, не относящихся к практической работе по развитию двусторонних отношений, не предполагается", - отметил он.

В среду агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Мотэги в разговоре с Лавровым изложил позицию Токио по поводу состоявшейся в июле рабочей поездки премьер-министра РФ на остров Итуруп. В сообщении российского МИД по итогам беседы двух министров информация о заявлениях Мотэги по поводу поездки Мишустина на Итуруп не приводилась.

В конце июля Мишустин осуществил рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Первым пунктом его программы стало посещение Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Обратить особое внимание на эти острова премьеру поручил президент Владимир Путин. МИД Японии тогда выразил протест в связи с этой поездкой и вызвал посла РФ в Токио Михаила Галузина. Затем в МИД РФ был приглашен посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, где ему был выражен протест в связи с недружественными шагами Токио.