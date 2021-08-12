Верховный суд отменил решение о снятии с выборов фигуранта "лондонского списка" Капчука

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Верховный суд РФ отменил решение об исключении бизнесмена Сергея Капчука, фигуранта так называемого лондонского списка Титова, из федерального списка кандидатов для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство представителя Капчука и отменил решение ЦИК о снятии его с выборов", - сообщили в суде.

Председатель Партии роста Борис Титов отметил, что партию "не может не радовать, что юридически сложная ситуация со статусом Сергея Капчука все же завершилась торжеством буквы закона". "Верховный суд подтвердил, что трактовать майский приговор кассационной инстанции, изменивший категорию тяжести преступления Капчука, можно только одним образом", - приводит слова Титова пресс-служба партии в четверг.

В свою очередь сам Капчук подчеркнул, что для него "это судьбоносное решение". "Во-первых, такого прецедента не было в юридической практике. Во-вторых, возможности принять участие в выборах я ждал долгих 15 лет, сегодня этот день наступил, переоценить его важность просто невозможно. Я благодарен лично председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву и, конечно, лидеру Партии роста Борису Титову за его веру в меня и участие в моей судьбе", - отметил он.

В начале августа ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов Партии роста для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы в количестве 287 человек. При этом три кандидата от партии были исключены из партийного списка после проведенной проверки достоверности предоставленных ими сведений. По ее итогам выяснилось, что у двух человек, в том числе Капчука, не прошло 10 лет со снятия или погашения судимости по тяжкому преступлению, еще у одного кандидата имелась судимость, которую он не указал в заявлении о согласии баллотироваться.

О деле Капчука

В отношении Капчука, который ранее был депутатом палаты представителей Свердловской области, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд рублей. В течение 15 лет он находился за границей и вернулся в июне 2018 года. В мае этого года суд приговорил его к двум годам заключения условно, после чего освободил от наказания в соответствии с амнистией.

Так называемый список Титова был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. В списке фигурирует порядка 40 человек.