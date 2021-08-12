Власти не планируют кадровых решений в отношении чиновника, оскорбившего красноярцев

ТАСС, 12 августа. Кадровых решений в отношении советника руководителя администрации Красноярского края Андрея Агафонова, назвавшего "плаксивым сбродом" людей, жалующихся на задымленность в Красноярске, пока нет. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства региона.

Агафонов на своей странице в Facebook резко выступил против людей, критически отозвавшихся на пост фигуриста Алексея Ягудина в Instagram. Спортсмен был в Красноярске в дни, когда город был задымлен от лесных пожаров в Якутии, и написал, что не заметил смога. Этим он вызвал шквал комментариев в свой адрес.

"По крайней мере в настоящий момент никаких решений кадровых по нему [Агафонову] нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что рассмотрений по этому поводу пока не планируется.

В пресс-службе отметили, что Агафонов писал на своей личной странице и, очевидно, высказал там свои эмоции. "Дело в том, что некая группа людей, которая не погрузилась в тему, начала "раскачивать" историю про "черное небо", про то, что власть бездействует", - сказали в пресс-службе.