Косачев считает важным обмен опытом между странами в сфере регулирования интернета

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Обмен опытом между странами в сфере регулирования интернета крайне актуален, особенно в период избирательных кампаний, когда предпринимаются попытки вмешательств в суверенные дела государств с целью смены власти. Такое мнение высказал в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на встрече с руководителем Гостелерадио Ирана Абдулали Али-Асгари.

"Каждая страна суверенна в том, чтобы соответствующим образом выстраивать регулирование этой сферы [сферы интернета] и на законодательном уровне, и на уровне правоприменительной практики. Но обмен опытом в высшей степени актуален", - сказал сенатор.

"Особую важность вопросы регулирования интернет-пространства приобретают в рамках избирательных кампаний. Мы видим, как коллективный Запад активно использует подобного рода ситуации для косвенного или прямого вмешательства в ход избирательных кампаний, во внутренние дела соответствующих государств, где они хотели бы поменять власть", - добавил он.

Косачев обратил внимание на работу Али-Асгари по регулированию правил функционирования интернета в Иране. "Такая работа представляет большую важность. Во-первых, потому что во многом приходится идти по неосвоенному, неизведанному пространству, соответствующие цифровые технологии еще только получают свое распространение. Во-вторых, потому что это чувствительная, деликатная тема. Важно находить золотую середину между задачей обеспечения свободы распространения информации, свободы слова, с одной стороны, и недопущением использования соответствующих технологий (социальных сетей, СМИ) в антигосударственных целях, с другой", - отметил Косачев.

Он также рассказал Али-Асгари, что в Совете Федерации уже несколько лет существует комиссия по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. "Зафиксированы нарастающие попытки вмешательства в ход избирательной кампании со стороны Запада. С учетом накопленного опыта мы уже внесли достаточно много поправок в действующее российское законодательство, которые регулируют использование сети Интернет средствами массовой информации, физическими и юридическими лицами, и будем работать над этой темой и дальше", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.

В свою очередь Али-Асгари отметил, что Гостелерадио Ирана ставит задачу расширять представление о России у иранских зрителей. Также, по его словам, в планах создание русскоязычной телевизионной сети и перевод иранских сериалов на русский язык для русскоязычного населения. "Мы повысили уровень нашего информационного бюро в Москве до представительства. Здесь будут готовить более глубокие сюжеты о России, мы будем показывать их по иранским каналам, чтобы наш народ получал больше знаний о сегодняшней России", - сказал он.