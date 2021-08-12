Слуцкий назвал примером двойных стандартов отсутствие реакции Запада на протесты в Литве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Европарламент и Госдепартамент США не осуждают задержания протестующих в Литве, критикуя при этом действия российских властей в ходе беспорядков, это пример двойных стандартов. Такое мнение в четверг в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее суд Вильнюса арестовал пятерых задержанных участников беспорядков у здания Сейма на срок от недели до месяца. Всего полицией были задержаны 26 человек, при этом сотрудники правопорядка применяли слезоточивый газ.

"Хочется в очередной раз спросить: где же осуждающие заявления со стороны Европарламента? Где призывы к санкциям против литовских властей, где заявления Госдепартамента США? Младоевропейцам, по всей видимости, дано полное право на вольную трактовку таких понятий, как свобода слова и собраний", - констатировал Слуцкий.

По его словам, если же "незаконные акции происходят в России и полиция вынуждена действовать, не применяя при этом спецсредства, - это, конечно же, повод для шквала оголтелой критики со стороны коллективного Запада". "Хрестоматийный пример двойных стандартов", - считает депутат.

Слуцкий также заметил, что "на этом фоне особенно ярко звучат заявления главы литовского МИД Агне Билотайте, назвавшей протесты антигосударственной деятельностью, которая не имеет ничего общего с выражением гражданской позиции". "В сложной системе координат внешнеполитического ведомства Литвы "высказывать гражданскую позицию" могут, наверное, лишь на киевском "майдане" или во время беспорядков в Белоруссии и незаконных акций в Москве. Лицемерная логика", - заключил Слуцкий.

О протестах

Полиция Литвы во вторник вечером объявила о начале следствия по факту организации беспорядков. Как заявил генеральный комиссар Ренатас Пожела, организаторов ожидает серьезное наказание.

Территория около Сейма была освобождена полицией от протестующих против намерения властей ограничить права не привившихся от коронавируса около двух часов ночи среды. Акция протеста была согласована с властями. Она началась во вторник в 10:00 и должна была завершиться в 17:00. Всего в ней приняли участие, по оценке полиции, около 5 тыс. человек. К вечеру несколько сотен протестующих остались у Сейма и заблокировали выходы из здания, не давая депутатам выйти. Происходили столкновения с полицией. Пострадали около 10 полицейских.

Протесты были вызваны намерением правительства с 13 сентября запретить непривившимся жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами.