Премьер-министр Республики Сербской приедет в Санкт-Петербург

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Радован Вишкович прибудет с визитом в Санкт-Петербург в сентябре. Об этом заявил в среду глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович в эфире радио "Говорит Москва".

"В Санкт-Петербурге в сентябре будет наш премьер-министр. Очень большая программа будет. Подпишем новый протокол", - сказал он.

Дипломат также отметил, что представительство готовится провести в 2022 году Дни культуры Республики Сербской в Санкт-Петербурге. "Это много значит для нас, когда такая маленькая республика имеет возможность в такой культурной столице мира показать свои театры, кино, когда нас так принимают хорошо", - заявил Перович.