Пискарев: признанная нежелательной бельгийская НПО обучала сторонников санкций против РФ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Бельгийская НПО "Международное партнерство за права человека", признанная нежелательной в РФ, обучала активистов из России, выступавших за введение антироссийских санкций. Об этом в пятницу сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Организация International Partnership for Human Rights (IPHR) ("Международное партнерство за права человека") находилась в поле зрения комиссии Госдумы. В частности, комиссией выявлена такая деструктивная деятельность бельгийской НПО, как организация обучения за рубежом активистов из России, выступающих за введение Западом санкций против нашей страны", - отметил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

Глава комиссии заметил, что эта НПО финансируется американскими фондами "Открытое общество" (Open Society Foundations) и "Национальный фонд поддержки демократии" (National Endowment for Democracy - NED), деятельность которых ранее была признана в России нежелательной. "Комиссия продолжит мониторинг организаций, деятельность которых может представлять угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", - заключил Пискарев.

Генпрокуратура РФ ранее признала нежелательной деятельность бельгийской НПО "Международное партнерство за права человека". В ведомстве считают, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной.