Захарова назвала ответной мерой действия РФ в отношении журналистки Би-би-си

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Решение о непродлении визы корреспонденту Би-би-си Сары Рейнсфорд стало исключительно ответной мерой. Об этом в субботу написала в своем Telegram-канале МИД РФ Мария Захарова.

"Подчеркну еще раз: российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная. Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет", - констатировала Захарова.

Дипломат напомнила, что британские официальные лица попытались увязать ситуацию с Рейсфорд с "усугублением ситуации со свободой СМИ в РФ". "Вынуждены констатировать, что эти заявления являются ложными", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, Россия выдаст рабочую визу Рейнсфорд в случае, если британская сторона сделает то же самое для российского корреспондента. "Дадут визу российскому корреспонденту - дадут и Саре. Ровно это мы и предлагали, призывая Лондон разблокировать для журналистов визовый тупик", - отметила Захарова.

Захарова опровергла заявления журналистки Би-би-си о запрете навсегда возвращаться в Россию, назвав их манипуляцией.

"Ей такого не говорили. Журналист, даже британский, проживший в русскоязычной среде, по своим же оценкам, треть жизни, должна понимать разницу между "никогда не вернуться" и "бессрочно отозвать журналистскую визу и аккредитацию". Но мы привыкли к подобным манипуляциям информацией", - указала Захарова.