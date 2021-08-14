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Единый день голосования

Охлобыстин и Дружинина стали доверенными лицами справороссов на выборах в Госдуму

Всего доверенными лицами партии стали 75 человек

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Актер Иван Охлобыстин, народная артистка РФ Светлана Дружинина, художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков стали доверенными лицами партии "Справедливая Россия - За правду" на выборах в Госдуму, передает корреспондент ТАСС. Церемония вручения удостоверений прошла в субботу в "Президент-отеле" в Москве.

Всего доверенными лицами партии, зарегистрированными Центризбиркомом, стали 75 человек. В их число также вошли актриса Зинаида Кириенко, актер и режиссер Сергей Пускепалис, телеведущий Олег Шишкин, публицист Владислав Шурыгин. Удостоверения большинству доверенных лиц были вручены лично руководителями партии - председателем справороссов Сергеем Мироновым и его сопредседателями Захаром (Евгением) Прилепиным и Геннадием Семигиным.

Доверенные лица имеют право выступать от имени партии, агитируя проголосовать за нее.

Согласно закону, ими могут стать граждане РФ, не являющиеся в настоящий момент депутатами любого уровня, а также кандидатами в депутаты Госдумы восьмого созыва.

Политическая партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов, вправе назначить до 1 тыс. доверенных лиц. Они регистрируются Центризбиркомом в течение пяти дней после дня поступления письменного представления.

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