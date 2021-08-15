Эксперт: провал США в Афганистане может привести к их активизации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Провал американской политики по урегулированию в Афганистане, власть в котором поcле вывода войск США стремительно захватывает движение "Талибан" (запрещено в РФ), может привести к тому, что американцы попытаются компенсировать эту внешнеполитическую неудачу за счет активизации в регионе Ближнего Востока. Такое мнение в воскресенье в разговоре с корреспонденту ТАСС высказал председатель совета фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Я не думаю, что американцы после провала в Афганистане станут вести более осмотрительную внешнюю политику. Наоборот, они скорее всего попытаются компенсировать этот провал и позор в других местах, - сказал Быстрицкий. - План, который был у американцев в Афганистане, не иcполнился, поэтому они проиграли в этой истории. В этой связи в первую очередь они могут попытаться компенсировать эту неудачу за счет активизации на Ближнем Востоке. Вашингтон уже намекал на то, что часть войск, выводимых из Афганистана, направится в ближневосточный регион".

Аналитик обратил внимание на то, что это не первый случай, когда США выводят свои войска из другой страны, оставляя своих местных союзников на произвол судьбы. Поэтому, по его мнению, чтобы не потерять авторитет в ближневосточном регионе американцы будут проводить там более активную политику.

Как констатировал эксперт, неудача в Афганистане может серьезно повлиять на результаты Демократической партии в США на промежуточных выборах в Конгресс. "Конечно, экс-президент США республиканец Дональд Трамп тоже обещал вывести войска из Афганистана, но все это сделал нынешний глава американского государства демократ Джо Байден. Он действовал очень решительно, ускоренно, заметался", - продолжил председатель совета фонда "Валдай".

Комментируя причины, по которым все наработки США в вопросе внутриафганского регулирования рухнули после вывода американских войск из республики, Быстрицкий обратил внимание на то, что Вашингтон и его союзники проводили очень непоследовательную политику в Афганистане и не сумели сплотить афганские элиты, противостоящие талибам. "Причина провала американской политики кроется в трех факторах. Во-первых, непоследовательсность действий самих американцев, во-вторых, не удалось сплотить ту часть афганской элиты, на которую США возлагали надежды, в третьих, крайняя раздробленность афганского общества, - добавил он. - Это общество с очень большой травмой, потому что бесконечная война и бесконечные потери ведут к жестокости и нечувствительности к потерям своим и чужим".

Собеседник агентства также констатировал, что неудача усилий по умиротворению в Афганистане связана еще с тем, что западные страны потеряли там авторитет и не могли на равных конкурировать за влияние в стране с другими глобальными и региональными игроками - Китаем, Пакистаном и Ираном. "Запад потерял свое влияние. Пытаясь его сохранить, он навязывал всем свое моральное превосходство. Это привело к тому, что все окружение Афганистана было не очень конструктивно настроено по отношению к США и другим западным странам, - резюмировал специалист. - С Ираном поссорились, с Китаем тоже, с Пакистаном отношения не идеальные. В общем такая большая геополитическая игра, которая проходила в Афганистане, была проиграна на очень многих уровнях. На мой взгляд, не хватило мудрости настойчивости и дальновидности".

Ситуация в Афганистане

Утром в воскресенье силы движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала Al Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo news, что "переход власти пройдет мирным путем".

По сообщению канала Al Arabiya, "Талибан" объявил в воскресенье, что контролирует всю территорию Афганистана.