Захарова: Польша показывает, что не хранит память о Второй мировой войне

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Действия польского руководство, утвердившего закон о реституции имущества евреев, отобранного во Вторую мировую войну, и препятствующего работе российских музеев показывают, что Варшава не хранит память ни о жертвах войны, ни об освободителях. Об этом в воскресенье написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что закон о реституции собственности евреев вызвал резкую реакцию со стороны Израиля, а президент Польши Анджей Дуда в ответ назвал свою страну "хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев" и заявил, что Варшава не позволит "инструментализировать массовое уничтожение в текущих политических целях".

"К сожалению, Варшава не хранит память ни о жертвах, ни об освободителях, о чем мы давно говорим", - подчеркнула Захарова.

Дипломат напомнила, что с 2014 года российские музеи стремятся присоединиться к работе над экспозицией в лагере Собибор. Она констатировала, что несмотря на приглашения Министерства культуры Польши, польская сторона начала чинить препятствия, когда российские музеи попытались приступить к работе в республике.

"Отделять память о жертвах от памяти о тех, кто отдал свои жизни, чтобы их было меньше, а выживших - больше, безнравственно. Это и есть "инструментализиция массового уничтожения в текущих политических целях", - резюмировала она.