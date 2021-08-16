Путин провел встречу с главой Иркутской области

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Они обсудили восстановление инфраструктуры пострадавших от ЧС районов, вопросы экологической повестки, социально-экономического развития региона и другие темы.

В частности, губернатор доложил, что в результате налогового маневра в сфере добычи полезных ископаемых поступления в бюджет региона уменьшились в этом году на 4,5 млрд рублей. В связи с этим Кобзев попросил включить Иркутскую область в список субъектов РФ в трудной экономической ситуации, которые в конце года получат дотацию из федерального бюджета.

"Подавайте документы", - ответил Путин.