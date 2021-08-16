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Путин провел встречу с главой Иркутской области

Президент обсудил с Игорем Кобзевым восстановление инфраструктуры пострадавших от ЧС районов и вопросы экологической повестки
Президент России Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Они обсудили восстановление инфраструктуры пострадавших от ЧС районов, вопросы экологической повестки, социально-экономического развития региона и другие темы.

В частности, губернатор доложил, что в результате налогового маневра в сфере добычи полезных ископаемых поступления в бюджет региона уменьшились в этом году на 4,5 млрд рублей. В связи с этим Кобзев попросил включить Иркутскую область в список субъектов РФ в трудной экономической ситуации, которые в конце года получат дотацию из федерального бюджета.

"Подавайте документы", - ответил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИркутская область
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