Захарова заявила, что вызвавшиеся помочь афганцам страны пока выступают только виртуально

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Десятки стран выдвигают виртуальные предложения помочь гражданам Афганистана в их вывозе с территории страны, однако неясно, когда эти государства пришлют туда свои самолеты. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Facebook публикацию телеканала "Дождь" с заголовком "Почти 70 стран заявили о необходимости разрешить покинуть Афганистан всем желающим".

"А когда эти "десятки стран" пришлют самолеты в Афганистан, чтобы по "открытым дорогам, аэропортам и пограничным переходам все желающие уехать" могли воспользоваться их бортами и отбыть в страны, участвовавшие 20 лет в операции на территории Афганистана? Или кроме пары онлайн-предложений для защиты людей ничего не будет сделано теми, кто два десятка лет обустраивал жизнь в Афганистане? Судя по кадрам, "желающие уехать" уже давно в аэропорту - их просто подписанты не забирают", - написала официальный представитель МИД.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.