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Штат Управления делами президента увеличен на 20 человек

Штатная численность управделами президента составляет 528 человек

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Штатная численность Управления делами президента РФ будет увеличена с 508 до 528 человек. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Установить штатную численность Управления делами президента РФ в количестве 528 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий)", - говорится в указе. В предыдущей версии документа было установлено, что за исключением охраны и обслуживающего персонала штатная численность управделами президента составляет 508 человек, в том числе 45 - в территориальном органе ведомства.

На Управление делами президента РФ возложены, в частности, задачи материально-технического обеспечения деятельности президента и его администрации, правительства и его аппарата, палат парламента, Конституционного и Верховного судов, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, а также их социально-бытовое, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.

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