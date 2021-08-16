Анатолия Вассермана зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман сообщил в понедельник журналистам, что окружная избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом в депутаты Госдумы восьмого созыва. На выборы он идет в качестве самовыдвиженца по 205-му одномандатному округу Москвы.

"Сегодня я получил удостоверение кандидата в депутаты Государственной думы. Благодаря моим сторонникам и их поддержке мы с командой собрали порядка 30 тыс. подписей на этапе подписной кампании", - сказал он.

"Мои помощники проверили каждый подписной лист. Часть из них была отбракована - где-то был неправильно указан адрес, много подписей пришлось убрать, так как они были поставлены людьми, которые поддерживают мои взгляды, но проживают в другом округе и даже в другом городе. В итоге для регистрации кандидатом в избирательную комиссию мы сдали 14 751 идеально отобранную подпись", - сказал Вассерман.

По его словам, даже в этих подписях избирательная комиссия нашла помарки и отбраковала еще несколько десятков подписей. "Требования предъявляются серьезные", - отметил публицист.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.