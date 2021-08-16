Буланова подала в жалобу в горизбирком Петербурга на отказ в регистрации ее кандидатуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Певица Татьяна Буланова подала в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию жалобу на отказ территориального избиркома зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Законодательного собрания седьмого созыва по округу № 7. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе регионального отделения партии "Родина", от которой выдвинута артистка.

"16 августа 2021 года <…> Булановой Татьяной Ивановной в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию была подана жалоба на решение территориальной избирательной комиссии № 17 <…> "Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Булановой Татьяне Ивановне", - сказали в пресс-службе.

12 августа ТИК № 17 утвердила решение об отказе Булановой в регистрации кандидатом в депутаты заксобрания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 7. Как отмечала на заседании председатель рабочей группы по проверке подписных листов Александра Виноградова, среди предоставленных на проверку 1,2 тыс. подписей было выявлено 234 недостоверных (18,4%).

Решение ТИК в петербургском отделении "Родины" назвали "незаконным и подлежащим отмене", так как при его принятии, по утверждению реготделения партии, были допущены нарушения законодательства о выборах.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.