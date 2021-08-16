Суд в Вологде подтвердил обоснованность отказа партии "Новые люди" в регистрации на выборы

ВОЛОГДА, 16 августа. /ТАСС/. Вологодский областной суд подтвердил обоснованность отказа партии "Новые люди" в регистрации списка кандидатов на выборы в депутаты областного парламента, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

"Суд отказал региональному отделению Вологодской области политической партии "Новые люди" в удовлетворении административных исковых требований", - говорится в сообщении.

По данным суда, для регистрации областного списка кандидатов в депутаты областного парламента представителям партии необходимо было собрать 4 633 подписи избирателей. В результате проверки 722 из 4 958 представленных партией подписей были признаны недействительными. В связи с недостаточным количеством достоверных подписей региональный избирком отказал в регистрации областного списка кандидатов.

"Представитель истца ссылался на нарушения процедуры проверки подписей, сроков вручения протокола по ее результатам, оформления таблицы проверки <…>. Суд, исследовав материалы дела, в том числе подлинники подписных листов, заслушав стороны, пришел к выводу об обоснованности решения избирательной комиссии", - добавили в суде.

В единый день голосования 19 сентября в регионе состоятся выборы депутатов Госдумы, полного состава Вологодского заксобрания и муниципальные выборы.