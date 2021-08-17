ЦИК проведет жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между партиями

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Центризбирком России во вторник проведет среди партий, участвующих в выборах депутатов Госдумы, жеребьевку по распределению бесплатного времени для проведения предвыборной агитации в эфире телеканалов и радиостанций, а также разыграет время участия в дебатах.

Жеребьевка пройдет в преддверии начала агитационного периода в СМИ, который стартует за 28 дней до выборов, то есть 21 августа. С учетом принятия закона об отмене дня тишины при многодневном голосовании агитационный период в СМИ завершится 16 сентября.

В жеребьевке примут участие все 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы. Это ЛДПР, "Коммунисты России", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ, "Гражданская платформа", Российская партия свободы и справедливости (РПСС), "Родина", "Зеленые", "Зеленая альтернатива", Партия пенсионеров, Партия роста, "Яблоко", "Новые люди" и "Единая Россия".

Все партии получат равное время для размещения своих агитационных роликов и выступления кандидатов в эфире телеканалов "Россия-1", "Россия-24", Первый канал, "ТВ Центр" и ОТР, а также радиостанций "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". Кроме того, представители партий будут участвовать в дебатах, которые будут транслироваться в прайм-тайм. Участие в предвыборных дебатах является обязательным для кандидатов в Госдуму.

Согласно закону, каждая общероссийская государственная организация телерадиовещания должна безвозмездно предоставить для предвыборной агитации на каждом из своих каналов не менее одного часа для каждой партии. Бесплатная агитация в теле- и радиоэфире будет вестись только по рабочим дням, поэтому увидеть первые бесплатные предвыборные ролики партий на телеэкранах можно будет с понедельника, 23 августа. При этом платное размещение агитационных роликов в эфире телеканалов и радиостанций возможно уже с 21 августа.

Кроме того, 18 августа ЦИК в ходе жеребьевки разыграет между партиями печатные площади, бесплатно представляемые для агитации общедоступными государственными печатными изданиями.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.