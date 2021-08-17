По итогам конкурса три кандидата зарегистрировались на пост главы Ульяновска

УЛЬЯНОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Конкурсная комиссия зарегистрировала на должность главы Ульяновска трех кандидатов. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

В пресс-службе уточнили, что всего членам конкурсной комиссии представили свои проекты по социально-экономическому развитию города пять претендентов на пост градоначальника.

"По итогам конкурса комиссия определила и зарегистрировала на должность главы города Ульяновска следующих кандидатов: Дмитрия Вавилина - временно исполняющего обязанности главы города Ульяновска; Алексея Егорова, имеющего опыт работы на должностях муниципальной и государственной гражданской службы; Сергея Кочергина - производителя работ в администрации ООО "Автомост-Поволжье", индивидуального предпринимателя", - отметили в пресс-службе.

Главу Ульяновска изберут депутаты путем тайного голосования на заседании городского парламента 20 августа.

Глава Ульяновска Сергей Панчин 15 июня сложил полномочия по собственному желанию в связи с необходимостью сосредоточиться на муниципальной работе. Обязанности главы города на данный момент исполняет первый заместитель мэра Дмитрий Вавилин.