"Россия-1" покажет дебаты кандидатов в депутаты Думы поздно вечером

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" будет транслировать дебаты кандидатов в депутаты Госдумы поздно вечером, а Первый канал - утром, об этом во вторник в ЦИК РФ сообщили представители телеканалов в ходе жеребьевки по распределению бесплатного времени для проведения предвыборной агитации.

"На телеканале "Россия-1" кандидатам в депутаты поможет раскрыть свои программы один из самых популярных мастеров эфира ВГТРК Владимир Соловьев. В дебатах будут участвовать представители шести партий в каждой программе, всего таких программ-дебатов будет семь. Дебаты будут начинаться в прайм-тайм в 23:30, в прямом эфире программа выходит на Дальний Восток, а затем в записи уже по всей России", - сказал первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов.

Он добавил, что ВГТРК предоставит для предвыборной агитации в теле- и радиоэфире бесплатное эфирное время всем политическим партиям без исключения, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов. Речь идет о телеканалах "Россия" и "Россия-24", а также о радиостанциях "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ". "ВГТРК начнет предоставлять бесплатное эфирное время с 23 августа по будним дням до 17 сентября. На каждом федеральном теле- и радиоканале ВГТРК будет предоставлено по 14 часов суммарного эфирного времени", - подчеркнул Кондрашов.

Как пояснил замгендиректора Первого канала Андрей Писарев, телеканал также с 23 августа начнет показ агитационных роликов партий, с 24 августа стартует трансляция дебатов. "Мы для этого в отличие от коллег выбрали утренний прайм, дебаты будут проходить в эфире в 7-8 утра, по 3-4 раза в неделю. Вести дебаты будет ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев", - сказал Писарев.

Центризбирком России во вторник проводит среди 14 партий, участвующих в выборах в Госдуму, жеребьевку по распределению бесплатного времени для проведения предвыборной агитации в эфире телеканалов и радиостанций, а также разыгрывает время участия в дебатах. Жеребьевка проходит в преддверии начала агитационного периода в СМИ, который стартует 21 августа и завершится 16 сентября.

Все партии получат равное время для размещения своих агитационных роликов и выступления кандидатов в эфире телеканалов "Россия-1", "Россия-24", Первый канал, "ТВ Центр" и ОТР, а также радиостанций "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". Кроме того, представители партий будут участвовать в дебатах, которые будут транслироваться в прайм-тайм. Участие в предвыборных дебатах является обязательным для кандидатов в Госдуму.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.