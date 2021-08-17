Лавров заявил, что России не нужны подсказки извне по теме грядущих выборов в Госдуму

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Россияне самостоятельно дадут оценку власти и выберут путь страны на предстоящих выборах в Госдуму, им не нужны подсказки извне. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

"Продолжим работать со всеми нашими партнерами, исходя из того, что мы будем решать свои вопросы самостоятельно, без подсказок извне. Это касается и предстоящих выборов в Государственную думу. Наверное, вы уже слышали, что есть основания полагать о готовящихся попытках подвергнуть сомнению их результат. Для нас важен прежде всего результат, который основан на мнении нашего народа. Наш народ сам даст оценку власти и сам определит свое развитие на дальнейший исторический период", - отметил он.

По его словам, и на калининградской земле предпринимаются попытки "раскачать, дестабилизировать ситуацию". "Мы знаем, что некоторые наши зарубежные партнеры, идеологи пытаются насаждать так называемую кенигсбергскую идентичность", - пояснил Лавров. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия поддерживает усилия по развитию контактов между людьми, но не потерпит попыток вмешиваться в свои внутренние дела под прикрытием деятельности различных институтов гражданского общества.

"Мы приветствуем деполитизированное сотрудничество со всеми без исключения странами. Мы приветствуем сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить. Но если под видом деятельности различных институтов гражданского общества будут наблюдаться, как это часто бывает, попытки вмешиваться в наши внутренние дела под вывеской народной дипломатии, таких попыток мы, конечно, не оставим без реакции, мы их не потерпим", - констатировал министр.

Лавров указал, что Россия продолжит последовательно укреплять национальный суверенитет и располагает для этого "мощной и современной армией", дипломатическими возможностями, а также развитыми наукой и образованием. "Самостоятельность и уверенность в своих силах всегда отличали нашу страну. На столетия это был наш генетический код. И именно такой подход обеспечивает предсказуемое будущее нашего народа, нашей страны", - заключил он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Взаимодействие России и Запада

По словам Лаврова, необходимость взаимодействия России и Запада проявилась на фоне ситуации в Афганистане после ухода США и НАТО.

"Востребована совместная работы [РФ и Запада] по содействию урегулированию многочисленных сохраняющихся в мире региональных кризисов и конфликтов. Это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода США и НАТО", - сказал он.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Влиятельные политики Хамид Карзай, Абдулла Абдулла и Гульбеддин Хекматиар создали Координационный совет по мирному переходу власти от прежнего правительства к движению "Талибан". Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.