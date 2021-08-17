КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает "главной ошибкой Запада" его искаженное самовосприятие. Такое мнение он высказал в Калининграде на встрече с преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта в контексте неудачного опыта коллег, который министр, по его словам, принимает во внимание в работе с партнерами, стараясь избежать аналогичных ошибок.

"Он [Запад] считает себя вершителем судеб, непогрешимым и требует от всех делать так, как он приказывает. Эта такая системная проблема с нашими западными друзьями. Это связано с тем, что им трудно пережить ситуацию, когда после пятисотлетнего доминирования во всех сферах жизни - и в экономике, и в культуре, и в географических открытиях, и в военных делах, - Запад оказался в ситуации, когда эта эпоха закатывается и формируется уже то, что мы называем многополярным миром", - сказал Лавров.

Глава российского дипведомства прокомментировал вопрос о том, как он руководствовался неудачным опытом работы партнеров в собственной профессиональной деятельности, замечанием, что "умные люди учатся на чужих ошибках".

"Не знаю, насколько это получается, но всегда, когда ты видишь ошибки своих партнеров, ты не хочешь себя представлять на их месте. Я никогда об этом специально не размышлял, но очевидно, что где-то интуитивно и инстинктивно люди, занимающиеся своей профессией и встречающиеся с такого рода ситуацией, делают для себя определенные выводы", - отметил министр.