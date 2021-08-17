Суд отклонил иск КПРФ об отмене регистрации списка "Единой России" на выборах в Карелии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении иска КПРФ об отмене регистрации на выборах в Законодательное собрание региона единого списка кандидатов от партии "Единая Россия". Об этом ТАСС сообщили во вторник пресс-службе суда.

"Дело рассмотрено, в удовлетворении иска отказано", - сказал представитель пресс-службы.

В качестве ответчиков в иске значились Центризбирком Карелии и карельское отделение партии "Единая Россия". Претензии КПРФ были связаны с агитационными баннерами, на которых изображены социальные и транспортные объекты, в том числе аэро- и железнодорожный вокзалы, республиканский перинатальный центр, федеральное училище олимпийского резерва, которые появились в Петрозаводске и районах Карелии в последние годы. Коммунисты считают, что использование этих объектов на плакатах нарушает право интеллектуальной собственности их создателей.

В Карелии выборы республиканского парламента седьмого созыва назначены на 19 сентября 2021 года. Согласно законодательству республики и решению Центризбиркома РФ голосование продлится с 17 по 19 сентября. ЦИК Карелии принял документы для участия в выборах в Законодательное собрание Карелии от 407 кандидатов из 12 политических партий.