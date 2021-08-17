ЦИК может вернуть Капчука в список Партии роста на выборах в Думу

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании во вторник сообщила, что ЦИК не будет подавать апелляцию на решение Верховного суда РФ, который отменил исключение кандидата от Партии роста, бизнесмена Сергея Капчука из федерального списка партии на выборы в Госдуму, у ЦИК есть основание восстановить его в партийном списке.

Верховный суд РФ 12 августа отменил решение об исключении Капчука (фигуранта так называемого лондонского списка Титова) из федерального списка кандидатов для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"У нас вчера была жеребьевка, были представители партий, и был господин Капчук, которому мы своим решением отказали в регистрации. У нас были все основания, чтобы отказать ему в регистрации, но у Верховного суда больше компетенций, и мы всегда советуем, если у вас есть дополнительные факты и обстоятельства, которые суд может учесть, обращайтесь в суд", - сказала Памфилова.

По ее словам, Капчук "так и сделал, обратился в суд, который в итоге переквалифицировал статью. "То есть у нас есть основание для восстановления его в списке. Вчера мы с ним поговорили о его проблемах, и мы ему высказали нашу позицию принципиальную о том, что мы рады за тех, кого суд восстановил, естественно, уважаем мнение суда, никаких апелляций мы подавать не будем", - отметила глава ЦИК.

"И вдруг мы читаем сегодня, что господин Капчук на всю страну хвалится и заявляет, что он был у председателя ЦИК и добился того, что он [ЦИК] не будет подавать апелляцию. Ну слушайте, Капчук, Марчук, Портянкин - неважно. Это наш принцип. Поскольку мы орган нерепрессивный. Есть возможность - мы регистрируем, нет у нас оснований для регистрации, поскольку позиция того или иного ведомства является для нас поводом не регистрировать, - отказываем", - подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что "никакого подвига, никакой заслуги со стороны господина Капчука нет". "Я полагаю, что человек, который идет кандидатом в депутаты, должен быть аккуратен в своих словах и поскромнее, не выдавать желаемое за действительное", - заключила Памфилова.

В начале августа ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов Партии роста для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы в количестве 287 человек. При этом три кандидата от партии были исключены из партийного списка после проведенной проверки достоверности предоставленных ими сведений. По ее итогам выяснилось, что у двух человек, в том числе Капчука, не прошло 10 лет со снятия или погашения судимости по тяжкому преступлению, еще у одного кандидата имелась судимость, которую он не указал в заявлении о согласии баллотироваться.