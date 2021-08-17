Памфилова: жеребьевка мест партий в бюллетене на выборах в Думу была абсолютно прозрачной

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на предстоящих выборах депутатов Госдумы была абсолютно прозрачной, все партии с этим согласились. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК во вторник.

"Тут некоторые комментарии сквозь зубы по поводу нашей работы есть. Хочу ответить на комментарии, что, мол, наконец-то ЦИК провела жеребьевку. Хороший конец, извините, у нас 15 августа закончилась регистрация, и мы уже 16 числа проводим жеребьевку", - сказала Памфилова.

По ее словам, жеребьевка прошла "динамично, не теряя ни дня". "Следующий комментарий: "на уровне ЦИК относительно прозрачная жеребьевка". Коллеги, что еще может быть прозрачней вчерашней жеребьевки? Не относительно, а абсолютно [прозрачная]. Я так понимаю, что все партии вчера с этим согласились", - добавила глава ЦИК. "Как еще можно прозрачнее это сделать? Ну не могла удержаться, потому что люди стараются, работают, мне кажется, что честно надо оценивать то, что делается. Все выходные люди работали, чтобы жеребьевку провести в понедельник", - заключила Памфилова.

Согласно результатам жеребьевки, которая прошла в ЦИК в понедельник, первым номером в бюллетене идет КПРФ, затем следуют партия "Зеленые" и ЛДПР. На четвертом месте расположилась партия "Новые люди", следом идет "Единая Россия". Шестой номер в бюллетене займет "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", седьмое место ушло партии "Яблоко", дальше по порядку идут Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России". Номера с 10 по 14 в бюллетене заняли партии "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.