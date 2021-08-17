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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за невыполнение предвыборных обещаний

Речь идет о штрафе от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов во вторник внес в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний лицами, избранными на выборные должности. Текст размещен в думской электронной базе.

Пакет документов при внесении законопроекта не содержит отзывов правительства и Верховного суда РФ, которые обязательны при внесении поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ. Таким образом, инициатива, скорее всего, будет возвращена автору профильным комитетом Госдумы. Законопроект предусматривает внесение изменений не только в УК, но и в закон об основных гарантиях избирательных прав.

Согласно законопроекту, ответственность вводится за непринятие "лицом, избранным на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления всех зависящих от него мер для обеспечения выполнения" обещания, содержащегося в тексте опубликованной кандидатом или его политической партией предвыборной программы. Это будет наказываться "штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового".

При этом УК предлагается дополнить примечанием о том, что под предвыборным обещанием "понимается четко определенное, данное в безусловной форме в период проведения избирательной кампании обязательство кандидата" в будущем в случае избрания совершать или не совершать определенные действия.

Одновременно с этим Нилов в законе о гарантиях избирательных прав предлагает прописать, что кандидаты не позднее чем за 10 дней до голосования публикуют свои предвыборные программы. У кандидатов также будет право сделать оговорку о том, что они могут отказаться от выполнения обещаний, это оградит их от уголовной ответственности.

Теги
Россия"Справедливая Россия - За правду"Нилов, Олег Анатольевич
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