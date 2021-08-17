РФ призывает отменить санкции по Мьянме для улучшения гуманитарной ситуации

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Россия считает важным проявление мьянманскими сторонами сдержанности и призывает отменить односторонние санкции по Мьянме для улучшения гуманитарной ситуации. Об этом заявил во вторник источник в российском постоянном представительстве при ООН по итогам встречи Совета Безопасности организации, посвященной положению дел в этой азиатской стране.

"Совет Безопасности встретился в том числе с недавно назначенным спецпосланником Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по Мьянме Эриваном бен Юсофом. Поддерживаем ответственную и сбалансированную позицию государств - членов АСЕАН, ее центральная роль в урегулировании не должна подвергаться сомнению", - отметил источник.

Российская сторона "внимательно следит за развитием событий в Мьянме". "Полагаем важным проявление всеми мьянманскими сторонами максимальной сдержанности, - подчеркнул он. - Улучшению гуманитарной ситуации, в том числе в плане преодоления последствий коронавируса, способствовала бы отмена односторонних санкций".

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, в результате которых погибли более 960 человек.