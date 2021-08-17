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Смена власти в Афганистане

Лавров рассказал об услышанных им словах уважения в адрес солдат СССР от бывшего моджахеда

Во время первого визита в качестве министра в Афганистан он встретился с председателем местного парламента, который назвал поведение советских военных "достойным"

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что во время первого визита в качестве министра в Афганистан встретился с председателем местного парламента, который раньше был моджахедом. По словам министра, собеседник выразил ему искреннее уважение в адрес советских солдат.

"После того как я стал министром, мой первый визит в Афганистан был в 2004 году. И председатель парламента был бывший моджахед, который с оружием в руках воевал против советских солдат. Мне было очень интересно поговорить с ним, посмотреть на него. Он начал с того, что выразил искреннее уважение советскими воинами. [Он сказал]: "По сравнению с некоторыми другими, которые к нам в гости приходят с оружием, ваши вели себя достойно, как мужчины, и никогда просто из страха не стреляли по кустам", - сказал он, выступая во вторник перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

Министр подчеркнул, что в Москве хорошо осведомлены о ситуации в Афганистане. "Мы убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязать ей иные формы государственного управления", - добавил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссияСмена власти в Афганистане
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