Глава СПЧ счел иностранным вмешательством отказ ОБСЕ прислать наблюдателей на выборы в РФ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ наблюдать за выборами в Государственную думу в сентябре фактически является иностранным вмешательством. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью "Известиям", опубликованном в среду.

"БДИПЧ ОБСЕ не приедет наблюдать за выборами в сентябре. И, собственно, никто не препятствовал тому, чтобы они сюда приезжали. Они изображают дело так, будто бы эти выборы будут несправедливыми и фактически нелегитимными. Это и есть вмешательство", - считает Фадеев.

Также глава СПЧ отметил, что присутствие БДИПЧ не принципиально на думских выборах. "Хотите - приезжайте, не хотите - нет. Пожалуйста, наблюдайте за выборами и делайте свои выводы. Но есть понятие суверенитета. Никто не будет подстраиваться под БДИПЧ или какие-либо другие иностранные институты", - сказал Фадеев.

Решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о том, что она не сможет направить наблюдателей на выборы в Государственную думу "из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами", было опубликовано в среду на сайте этой международной структуры. По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важна "возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.